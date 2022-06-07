Андрей Аршавин предложил позвать казахстанского арбитра судить Суперкубок России

Андрей Аршавин. Фото: Richard Juilliart - UEFA/UEFA via Getty Images

Бывший игрок алматинского "Кайрата" и сборной России Андрей Аршавин предложил пригласить судить Суперкубок России арбитра из Казахстана, сообщает Sport24.

"Меня могут обвинить в предвзятости. Но когда приглашение иностранных арбитров практиковалось в нулевых, я был за, а сейчас не вижу, что кто-то из команд пользуется благосклонностью судей. Я искренне так считаю. Сейчас должны судить наши российские арбитры. Тем более, с учетом VAR, вероятность ошибки минимальна. Мне кажется, наши оппоненты слишком эмоциональны и ищут проблему там, где ее нет.

Приглашение иностранного арбитра означает недоверие к нашим судьям со стороны клубов. Но если так хочется, можно пригласить Артема Кучина из Казахстана. Он рефери ФИФА. Квалифицированный судья, на мой взгляд. Но это только в экстраординарном порядке", - заявил российский футболист.

Напомним, что Андрей Аршавин играл за алматинский "Кайрат" с 2016 по 2018 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973020-andrey-arshavin-predlozhil-pozvat-kazahstanskogo-arbitra-sudit-superkubok-rossii/