Килиан Мбаппе. Фото: John Berry/Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире после продления контракта с "ПСЖ", сообщает Sports.ru.

По новому контракту с "ПСЖ", срок которого рассчитан до лета 2025 года, форвард будет получать больше, чем любой спортсмен мира.

Отмечается, что Мбаппе дал согласие на переход в "Реал", но через три дня изменил свое решение. "Мадрид" начал сомневаться в намерениях француза, когда он отправился в Катар. Он улетел, не подписав предварительный контракт с «Реалом», а вернулся с Париж с договоренностью о многомиллионном контракте с "ПСЖ".

Руководители "Реала" были очень разочарованы, так как поняли, что именно деньги стали основным фактором для принятия решения. На Мбаппе не влияли ни уговоры президента Франции Эммануэля Макрона, ни другие методы воздействия, которые использовал «ПСЖ». Остаться его убедили деньги, а также обещание президента парижан Нассера Аль-Хелайфи построить новый проект.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973016-kilian-mbappe-stanet-samym-vysokooplachivaemym-sportsmenom-v-mire/