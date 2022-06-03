Сборная Казахстана одержала победу в первом матче Лиге наций

Фото: instagram.com/kff_team

Сборная Казахстана по футболу одержала победу в первом матче Лиги наций - в Нур-Султане казахстанские футболисты сыграли со сборной Азербайджана, передает Sports.kz.

Сообщается, что на поле в этом матче от Казахстана вышли Шацкий, Каиров, Ахметов, Марочкин, Алип, Вороговский, Байтана, Тагыберген, Дарабаев, Астанов, Аймбетов.

За сборную Азербайджана играли Магомедалиев, Хагверди, Мустафазаде, Гусейнов, Салахлы, Эдди, Махмудов, Медведев, Исаев, Дадашов, Эмрели.

Как пишет издание, казахстанцы активно начали поединок - первые минуты хозяева поля не давали соперникам возможности пробраться на чужую половину поля.

Но позже ситуация кардинально поменялась, и опасных моментов для ворот казахстанской сборной позже было не мало.

Тем не менее нашим футболистам удалось одержать победу над Азербайджаном со счетом 2:0. Авторами обоих голов стал нападающий Абай Аймбетов.

Следующим соперником Казахстана в Лиге наций станет Словакия - команды встретятся 7 июня, в ночь с понедельника на вторник.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам + 100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972503-sbornaya-kazahstana-oderzhala-pobedu-v-pervom-matche-lige-natsiy/