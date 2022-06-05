Украинский телеканал подвергся хакерской атаке во время трансляции игры с Уэльсом

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Украинский футбольный телеканал "Футбол 1" подвергся атаке хакеров во время трансляции финального стыкового матча за выход на ЧМ по футболу, сообщает Чемпионат.

Украинский телеканал "Футбол 1" подвергся хакерской атаке во время трансляции финального матча отбора на ЧМ-2022 со сборной Уэльса. Об этом в эфире сообщил комментатор Виктор Вацко. Вместо футбольного матча на телеэкранах началась трансляция одного из российских каналов.

В полуфинале отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины обыграла национальную команду Шотландии со счётом 3:1, а Уэльс одолел сборную Австрии (2:1). Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972671-ukrainskiy-telekanal-podvergsya-hakerskoy-atake-vo-vremya-translyatsii-igry-s-uelsom/