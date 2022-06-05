"Кайрат" выиграл чемпионат Казахстана по мини-футболу

Игита, вратарь Кайрата и сборной Казахстана по футзалу. Фото: kff.kz

Алматинский "Кайрат" в третьем матче финальной серии чемпионата Казахстана по мини-футболу обыграл рудненский "Аят", сообщает Sports.kz.

В третьем матче "Кайрат" победил рудненский "Аят" со счетом 4:2. У алматинцев голы забили Даурен Турсагулов (четвертая минута), Альберт Акбаликов (седьмая минута), Биржан Оразов (26-я) и Карлос Санс (27-я); у "Аята" отличились Леандриньо (10-я) и Данил Карпюк (31-я).

Таким образом, "Кайрат" одержал победу в серии со счетом 3-0 и стал чемпионом Казахстана. Для алматинского клуба это уже 19-е чемпионство в истории, причем все титулы были выиграны им подряд — начиная с сезона-2003/04.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972667-kayrat-vyigral-chempionat-kazahstana-po-mini-futbolu/