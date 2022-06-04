Магомед Адиев - о победе над Азербайджаном: Выложились на двести процентов

Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал прошедший матч с командой Азербайджана (2:0) в первом туре Лиги наций УЕФА, сообщает сайт Казахстанской федерации футбола.

Напомним, что встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась победой Казахстана со счетом 2:0. Дубль в составе победителей оформил Абат Аймбетов.

По словам тренера национальной сборной Магомеда Адиева, команда выложилась на двести процентов.

- Сделали все возможное для победы. Бились за страну, выложились на двести процентов. Мы боролись за инициативу. Первые минут двадцать-двадцать пять неплохо выглядели. Оказывали давление на соперника. После получаса игры последовали потери на своей половине поля. Гости перехватили инициативу, создавали моменты.

Концовку первого тайма мы провалили, потеряли инициативу. Во второй половине матча неплохо выглядели, появилась острота у чужих ворот. Замена Оразова в какой-то степени роль сыграла, однозначно он нашу игру усилил. У нас начали возникать моменты. Забили свои голы.

- Тренер сборной Азербайджана заявил, что Казахстану повезло. Вы согласны с ним?

- Тренер соперника много говорит. Он и перед игрой много разговаривал, и сейчас. Мы - команда, которая старается мало говорить и больше делать. Больше нечего добавить.

- Вы довольны качеством игры вашей команды?

- Полностью никогда нельзя быть довольным. Если разбираться тщательно, то всегда найдешь нюансы, которые надо улучшить. Как я и сказал, концовка первого тайма была не за нами. Мы немного в середине неправильно играли, у них в той зоне находился лишний игрок. Это в результате давало им огромное преимущество.

Во втором тайме немного перестроились, закрыли проблемную зону. Стало легче противостоять им в центре. Нас ждет непростая игра в Словакии. Однозначно нам нужно некоторые моменты в игре поменять.

- Сборная Беларуси потеряла некоторых ведущих футболистов. К тому же домашний матч против нас они проведут на нейтральной арене в Сербии. Возможен ли вариант, при котором в Словакии сыграет экспериментальный состав, а против Беларуси – боевой?

- Не думаю. Мы - национальная сборная, главная команда страны. У нас собрались лучшие футболисты Казахстана. Как я им могу сказать: "Давайте здесь немного не добежим, а потом как побежим?". Будем гнуть свою линию. Что касается сборной Беларуси, то я пока не видел их состав. Потери ни о чем не говорят. У нас тоже нет некоторых футболистов. И что, нам теперь сдаваться до игры?

- Аймбетов оправдал свой выход на поле. Для вас он основной нападающий или манера его игры подходит под сборную Азербайджана?

- Я до матча еще говорил, что у нас нет запасных и основных футболистов. На каждого игрока рассчитываем. Аймбетов сделал свою работу, забил голы. Он работоспособный парень, активен в прессинге. Шушеначев немного другой форвард. У него есть свои козыри. К примеру, Артур хорошо держит мяч. В этой игре мы хотели давить на соперника, поэтому я выбор сделал в пользу Абата.

- Обошлось ли без травм в этой игре? Все здоровы?

- Травм нет. Только у Асхата небольшие проблемы возникли по ходу матча. Ничего серьезного, надеюсь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972538-magomed-adiev-o-pobede-nad-azerbaydzhanom-vylozhilis-na-dvesti-protsentov/