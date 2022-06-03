Асхат Тагыберген - о матче с Азербайджаном: Соперника уважаем, но не боимся

Асхат Тагыберген. Фото: kff.kz

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген рассказал о ходе подготовки к матчу Лиги наций УЕФА против команды Азербайджана, передает сайт Казахстанской федерации футбола.

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По словам 31-летнего футболиста, к предстоящей игре национальная команда подготовилась основательно.

- К игре готовимся основательно. Хорошо знаем возможности соперника, просматривали их матчи, анализировали. Сделаем все, чтобы успешно стартовать в новом розыгрыше Лиги наций. Соперника уважаем, но не боимся. Держим в уме и следующие матчи. Календарь наряженный, однако мы готовы к тому, чтобы выдержать интенсивный график

Мое здоровье? Сейчас, к счастью, все хорошо. Мне потребовалось несколько дней, чтобы восстановиться после полученного повреждения, - заявил Тагыберген.

Напомним, что сегодня на стадионе "Астана-Арена" сборная Казахстана сыграет с Азербайджаном. Матч начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972476-ashat-tagybergen-o-matche-s-azerbaydzhanom-sopernika-uvazhaem-no-ne-boimsya/