Антонио Рюдигер перешел в "Реал"

Антонио Рюдигер. Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер перешел в испанский "Реал", сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Мадридский "Реал" объявил, что договорился с центральным защитником о переходе. С игроком подписан контракт сроком на четыре года. "Челси" тоже подтвердил трансфер Рюдигера в "Реал".

Защитник переходит в мадридский клуб бесплатно – срок его контракта с лондонским клубом истек.

Напомним, что Рюдигер выступал за "Челси" с 2017 года. Он провел за клуб 203 матча и забил 12 голов. С "Челси" он выиграл пять трофеев – Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

"Горд объявить, что перехожу в "Реал Мадрид".

Я безумно воодушевлен перед всеми вызовами, что ждут меня впереди. Не могу дождаться момента, когда сыграю первые матчи за этот великий клуб", - заявил центральный защитник.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972419-antonio-ryudiger-pereshel-v-real/