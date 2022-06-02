Лионель Месси выиграл 40-й титул в карьере

Фото: instagram.com/leomessi

Лионель Месси в составе сборной Аргентины стал победителем Финалиссимы и выиграл 40-й трофей в своей карьере, сообщает NUR.KZ.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде в 2008 году, а также побеждал на молодежном чемпионате мира.

В составе "Барселоны" аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз побеждал в кубке Испании и четыре раза побеждал в Лиге Чемпионов. Также Месси является многократным победителем Суперкубка Испании и клубного чемпионата мира. В составе "ПСЖ" Лионель в прошедшем сезоне выиграл чемпионат Франции.

Также Лионель Месси семь раз получал награду "Золотой мяч" и многократно признавался лучшим игроком чемпионата Испании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972124-lionel-messi-vyigral-40-y-titul-v-karere/