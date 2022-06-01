Поль Погба покинул "Манчестер Юнайтед"

Поль Погба. Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Французский полузащитник уходит из "МЮ" по истечении срока контракта, а в конце июня Погба станет свободным агентом, сообщает официальный сайт клуба.

Все в клубе хотели бы поздравить Поля с успешной карьерой и поблагодарить его за вклад в развитие "Манчестер Юнайтед". Мы желаем ему всего наилучшего на следующих этапах замечательного пути", — сказано в заявлении команды на официальном сайте.

Напомним, что Поль Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из итальянского "Ювентуса" в 2016 году за 105 млн евро. В составе "красных дьяволов" француз выиграл кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы в 2017 году.

Всего за "МЮ" француз сыграл 233 матча в которых забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972108-pol-pogba-pokinul-manchester-yunayted/