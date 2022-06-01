Гарет Бэйл объявил об уходе из "Реала"

Гарет Бэйл. Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Валлийский нападающий Гарет Бэйл на своей странице в соцсетях объявил об уходе из мадридского "Реала", пишет Чемпионат.

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32-летний футболист заявил, что в мадридском клубе он воплотил свою мечту.

"Я пишу это, чтобы поблагодарить всех партнеров по команде, прошлых и нынешних, а также тренеров, сотрудников клуба и болельщиков, которые меня поддерживали.

Я пришел в "Реал" девять лет назад совсем молодым парнем, который хотел воплотить мечту в жизнь и играть за этот клуб. Я хотел играть в этой футболке, с этой эмблемой на груди, выступать на "Сантьяго Бернабеу", завоевывать трофеи и быть часть чего-то великого.

Сейчас я могу оглянуться назад и честно сказать, что мечта действительно стала явью и даже больше. Быть частью "Реала" и достичь всего, что мы достигли, — невероятный опыт, и я никогда этого не забуду. Это было честью для меня. Спасибо!" — написал Бэйл в Instagram.

Напомним, что Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году. В составе мадридского клуба Гарет трижды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20, 2021/22) и пять раз выигрывал Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972075-garet-beyl-obyavil-ob-uhode-iz-reala/