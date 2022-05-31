Лионель Месси: Бензема должен получить "Золотой мяч"

Лионель Месси и Карим Бензема. Фото: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images

Аргентинский нападающий "ПСЖ" Лионель Месси считает, что форвард мадридского "Реала" Карим Бензема должен получить "Золотой мяч", сообщает Sports.ru.

"Думаю, нет никаких сомнений, что Бензема должен выиграть "Золотой мяч" в этом году. Cовершенно очевидно, что он провел впечатляющий сезон и завершил его победой в Лиге чемпионов, будучи ключевым игроком во всех матчах плей-офф.

Я думаю, что в этом году нет никаких сомнений", – заявил аргентинский футболист.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 17 октября, а список номинантов объявят 12 августа.

В текущем сезоне Карим Бензема стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги Чемпионов.

Напомним, что действующим обладателем "Золотого мяча" является форвард французского "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971823-lionel-messi-benzema-dolzhen-poluchit-zolotoy-myach/