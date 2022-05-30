Казахстанский футболист стал лучшим бомбардиром кубка России

Вячеслав Швырев. Фото: instagram.com/fckairatmoscow/

Казахстанский нападающий Вячеслав Швырев признан одним из лучших бомбардиров кубка России по футболу, передает NUR.KZ.

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Бывший форвард "Кайрат-Москва" Вячеслав Швырев, ныне выступающий в "Кайрате", забил четыре гола в пяти матчах кубка России.

Столько же голов забили нидерландский нападающий "Спартака" Квинси Промес и российский полузащитник Максим Лаук ("Енисей"/"Кубань"). Тем самым сразу три футболиста стали лучшим бомбардиром турнира.

Правда отметим, что все свои голы казахстанский нападающий забил в предварительном раунде. "Кайрат-Москва" дошел до группового этапа, где уступил "Ахмату", "Ротору" и не смог выйти в плей-офф.

Напомним, что победителем кубка России стал "Спартак", обыгравший в финале "Динамо" со счетом 2:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971681-kazahstanskiy-futbolist-stal-luchshim-bombardirom-kubka-rossii-po-futbolu/