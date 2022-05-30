"Барселона" не может зарегистрировать новых футболистов

Герб ФК "Барселона". Фото: wallpapers.99px.ru

Испанская "Барселона" испытывает проблемы с регистрацией новых футболистов из-за финансовых проблем, сообщает Diario Sport.

Каталонский клуб уже договорился о переходе Андреаса Кристенсена ("Челси") и Франка Кессиэ ("Милан") на правах свободных агентов. Кроме того, "Барселона" согласовала новый контракт с Серджи Роберто.

Клуб еще не представил новичков и не объявил о переподписании контракта с Роберто из-за проблем с их регистрацией. Если бы розыгрыш Ла Лиги начинался завтра, то "Барса" не смогла бы внести Кристенсена, Кессиэ и Роберто в заявку на сезон.

Чтобы это произошло, "Барселоне" необходимо вести работу по увеличению дохода.

С аналогичными проблемами сине-гранатовые сталкивались и по ходу зимнего трансферного окна. Тогда "Барселона" довольно долго не могла зарегистрировать Феррана Торреса, перешедшего из "Манчестер Сити", но все-таки сделала это.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971680-barselona-ne-mozhet-zaregistrirovat-novyh-futbolistov/