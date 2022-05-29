УЕФА оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола за поведение болельщиков

УЕФА. Фото: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола за поведение фанатов во время домашнего матча Лиги наций УЕФА, сообщает КФФ на своем официальном сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

На Казахстанскую федерацию футбола наложен штраф со стороны УЕФА в размере 19 250 евро (почти 9 млн тенге) за поведение фанатов, выразившееся в бросании предметов и выбегании на поле во время домашнего матча Казахстан – Молдова в рамках Лиги наций.

В связи с этим КФФ призвала всех болельщиков национальной сборной показать высокий уровень культуры боления в будущих матчах команды, с целью недопущения применения к федерации более строгих санкций от УЕФА, таких как проведение матчей без зрителей.

Напомним, что 3 июня в Нур-Султане состоится игра между Казахстаном и Азербайджаном в рамках дивизиона "С" Лиги Наций УЕФА.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971524-uefa-oshtrafovala-kazahstanskuyu-federatsiyu-futbola-za-povedenie-bolelschikov/