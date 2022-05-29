УЕФА оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола за поведение болельщиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола за поведение фанатов во время домашнего матча Лиги наций УЕФА, сообщает КФФ на своем официальном сайте.
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На Казахстанскую федерацию футбола наложен штраф со стороны УЕФА в размере 19 250 евро (почти 9 млн тенге) за поведение фанатов, выразившееся в бросании предметов и выбегании на поле во время домашнего матча Казахстан – Молдова в рамках Лиги наций.
В связи с этим КФФ призвала всех болельщиков национальной сборной показать высокий уровень культуры боления в будущих матчах команды, с целью недопущения применения к федерации более строгих санкций от УЕФА, таких как проведение матчей без зрителей.
Напомним, что 3 июня в Нур-Султане состоится игра между Казахстаном и Азербайджаном в рамках дивизиона "С" Лиги Наций УЕФА.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971524-uefa-oshtrafovala-kazahstanskuyu-federatsiyu-futbola-za-povedenie-bolelschikov/