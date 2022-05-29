Марсело объявил об уходе из "Реала"

Марсело. Фото: Harriet Lander/Copa/Getty Images

Капитан мадридского "Реала" Марсело заявил, что не будет продлевать действующий контракт с клубом и покинет команду ближайшим летом, сообщает Carussel Deportivo.

"Это была моя последняя игра за «Реал», и закончить вот так – огромная радость", – сообщил бразилец после матча с "Ливерпулем" (1:0).

34-летний игрок выступал за "Реал" с 18 лет. В составе "сливочных" он выиграл 25 трофеев – это клубный рекорд. После победы в чемпионате Испании этого сезона Марсело превзошел результат Франсиско Хенто, выигравшего 23 трофея с "Реалом".

Марсело шесть раз побеждал в чемпионате Испании, дважды брал Кубок Испании и пять раз – Суперкубок страны, пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился победителем Суперкубка УЕФА, а также четыре раза выигрывал клубный чемпионат мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971511-marselo-obyavil-ob-uhode-iz-reala/