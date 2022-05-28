Карло Анчелотти: Я смотрю на лица игроков "Реала" и получаю прилив уверенности

Карло Анчелотти. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал возможный финал ЛЧ против английского "Ливерпуля", сообщает COPE.

"Я продолжаю получать удовольствие от происходящего, как ради клуба, так и ради игроков. Сейчас я счастлив, очень спокоен.

Знаю, сегодня будет немного беспокойно, но я смотрю на лица игроков и получаю прилив уверенности.

Наверное, сейчас я меньше волнуюсь, чем в 2014-м. Потому что тот финал в Лиссабоне стал ключом ко всем успехам "Реала" последних лет", - заявил итальянский футболист.

Напомним, что в 2014 Карло Анчелотти выиграли Лигу Чемпионов. В финале мадридцы обыграли "Атлетико" со счетом 4:1.

Сегодня в Париже "Реал" в финале ЛЧ сыграет против "Ливерпуля".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971470-karlo-anchelotti-ya-smotryu-na-litsa-igrokov-reala-i-poluchayu-priliv-uverennosti/