Дуглас продлил контракт с "Кайратом"

Дуглас. Фото: uefa.com

Лидер сборной Казахстана по футзалу Дуглас Жуниор продлил соглашение с "Кайратом", пишет пресс-служба алматинского клуба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Новый контракт с 33-летним защитником рассчитан до конца 2026 года.

Напомним, что в конце прошлого года Дуглас на правах аренды пополнил московский КПРФ, с которым дошел до финала чемпионата России.

Отметим, что Дуглас Жуниор перешел в "Кайрат" из чешского "Эра-Пака" в 2014 году. В составе алматинского клуба он неоднократно становился чемпионом Казахстана, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок мира.

Также в составе сборной Казахстана 33-летний защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы-2016.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971385-duglas-prodlil-kontrakt-s-kayratom/