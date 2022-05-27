Карим Бензема признан лучшим игроком "Реала"

Карим Бензема. Фото: John Berry/Getty Images

Нападающий сборной Франции Карим Бензема был назван лучшим футболистом мадридского "Реала" в нынешнем сезоне, сообщает NUR.KZ.

"Я очень горд. Это был очень хороший сезон для меня с точки зрения голов, передач, побед и трофеев", — заявил французский футболист.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 45 матчах за мадридский "Реал" во всех турнирах.

Напомним, Карим Бензема в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов повторил рекорд Криштиану Роналду. Француз стал вторым футболистом в истории, который сумел забить десять голов в плей-офф Лиги чемпионов в одном сезоне. 28 мая Бензема может побить рекорд Роналду. "Реал" сыграет в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 000 000 тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971249-karim-benzema-priznan-luchshim-igrokom-reala/