"Реал" признан самым дорогим клубом Европы

ФК "Реал Мадрид". Фото: Photo by ANDER GILLENEA/AFP via Getty Images

Испанский "Реал" четвертый год подряд назван самым дорогим европейским клубом в футболе, сообщает KPMG Football Benchmark.

Лидером рейтинга четвертый год подряд стал испанский "Реал". Сейчас его стоимость составляет 3,184 млрд евро. На второе место вышел "Манчестер Юнайтед", чья стоимость оценивается в 2,883 млрд евро. Третьей стала "Барселона" – 2,814 млрд евро.

В рейтинге из 32 команд десять – из АПЛ.

"Милан" показал лучший рост стоимости за год среди клубов в рейтинге – +35%, "россонери" заняли 15-е место со стоимостью 578 млн евро. В топ-10 рейтинга стоимость снизилась только у "Барселоны" – на 2 процента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971230-real-priznan-samym-dorogim-klubom-evropy/