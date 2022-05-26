Усман Дембеле не будет продлевать контракт с "Барселоной"

Дани Алвес, Педри и Усман Дембеле. Фото: Adria Puig/Anadolu Agency via Getty Images

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле не будет продлевать контракт с клубом и покинет команду в ближайшее трансферное окно, сообщает AS.

Вингер отклонил предложение каталонцев о новом контракте. 25-летний игрок уже сообщил тренерам, что не останется в команде.

Дом, в котором француз жил в Барселоне, уже предлагается снять новым арендаторам.

Заинтересованность в покупке нападающего сборной Франции проявляет "ПСЖ", а также топ-клубы чемпионата Англии.

Усман Дембеле стал лучшим ассистентом Ла Лиги, отдав 13 голевых передач в этом сезоне чемпионата Испании.

Напомним, что Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" в августе 2017 году 120 за млн евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971229-usman-dembele-ne-budet-prodlevat-kontrakt-s-barselonoy/