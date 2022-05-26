Усман Дембеле не будет продлевать контракт с "Барселоной"

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле не будет продлевать контракт с клубом и покинет команду в ближайшее трансферное окно, сообщает AS.
Вингер отклонил предложение каталонцев о новом контракте. 25-летний игрок уже сообщил тренерам, что не останется в команде.
Дом, в котором француз жил в Барселоне, уже предлагается снять новым арендаторам.
Заинтересованность в покупке нападающего сборной Франции проявляет "ПСЖ", а также топ-клубы чемпионата Англии.
Усман Дембеле стал лучшим ассистентом Ла Лиги, отдав 13 голевых передач в этом сезоне чемпионата Испании.
Напомним, что Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" в августе 2017 году 120 за млн евро.
Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 000 000 тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971229-usman-dembele-ne-budet-prodlevat-kontrakt-s-barselonoy/