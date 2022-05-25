Известный телеканал извинился перед "Манчестер Юнайтед" за появление в эфире оскорбительной надписи

Манчестер Юнайтед. Фото: Craig Mercer/MB Media/Getty Images

Британский телеканал BBC принес свои извинения болельщикам английского клуба "Манчестер Юнайтед" за появление в телеэфире оскорбительной надписи, сообщает The Guradian.

В бегущей строке новостной ленты BBC появилась надпись: "Манчестер Юнайтед" — мусор". Канал принёс извинения за этот инцидент, объяснив, что ошибка произошла из-за того, что в этот момент работал стажер.

"Ранее некоторые из вас, возможно, заметили довольно необычный комментарий о "Манчестер Юнайтед" в новостной ленте бегущей строки. Я надеюсь, что фанаты "Манчестер Юнайтед" не были оскорблены этим.

Позвольте мне просто объяснить, что происходило. В этот момент работал стажер и обучался тому, как пользоваться бегущей строкой и помещать на неё текст. Он просто писал случайные вещи — таким образом и появился этот комментарий. Так что приношу извинения, если вы увидели это и являетесь фанатом "МЮ". Конечно, это была ошибка, и она не должна была появиться на экране. Мы просто подумали, что нам лучше объяснить это вам", — заявила ведущая BBC Аннита Маквей.

Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 000 000 тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970991-izvestnyy-telekanal-izvinilsya-pered-manchester-yunayted-za-poyavlenie-v-efire-oskorbitelnoy-nadpisi/