Футболист АПЛ признал себя виновным в избиении своей кошки

Курт Зума. Фото: Marc Atkins/Getty Images

Защитник сборной Франции и лондонского "Вест Хэма" Курт Зума признал свою вину в избиении своей кошки, сообщает Sports.ru.

Футболист признал свою вину в двух случаях нарушениях закона о защите животных на слушании в магистратском суде Темзы. Йоан, брат Зума, снимавший эти видео, признал свою вину в подстрекательстве.

Вынесение приговора отложено до 1 июня.

Прокурор Хейзел Стивенс сказала суду, что на видео было слышно, как Курт говорит: "Клянусь, я убью ее". Однако Стивенс заявила, что футболист готов понести ответственность за свои действия.

Адвокат игрока Тревор Берк подтвердил информацию о том, что "Вест Хэм" оштрафовал Зума на 250 тысяч фунтов. Также он упомянул тот факт, что футболист лишился спонсорской сделки с Adidas и не был вызван в сборную Франции.

Берк сказал, что его клиент ранее отличался безупречным характером, и девять благотворительных организаций по защите животных получили средства от штрафа его клиента.

По словам адвоката, после инцидента Зума подвергся угрозам и оскорблениям на расовой почве, что "полностью разрушило его жизнь".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970844-futbolist-apl-priznal-sebya-vinovnym-v-izbienii-svoey-koshki/