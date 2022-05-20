Погба отказался от перехода в "Манчестер Сити" из-за боязни фанатов "МЮ"

Поль Погба. Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказался переходить в "Манчестер Сити" из-за фанатов "манкунианского" клуба, сообщает The Times.

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Хавбек сборной Франции согласовал условия личного контракта с "горожанами" и мог перейти в "Сити" летом. Однако Погба передумал, футболист посчитал, что фанаты "Манчестер Юнайтед" могут сделать его жизнь в городе невыносимой потому, что "Сити" исторически является главным конкурентом "МЮ" в АПЛ.

Напомним, что ранее стало известно, что Поль Погба не будет продлевать контракт с "МЮ" и уйдет из команды в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Погба сыграл в чемпионате Англии за "манкунианцев" 20 матчей, забил один гол и отдал девять голевых передач.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970175-pogba-otkazalsya-ot-perehoda-v-manchester-siti-iz-za-boyazni-fanatov-myu/