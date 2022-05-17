"Арсенал" проиграл "Ньюкаслу" и выпал из топ-4 АПЛ

Футболисты "Ньюкасла". Фото: OLI SCARFF/AFP via Getty Images

Лондонский "Арсенал" в рамках 37-о тура чемпионата Англии на выезде уступил "Ньюкаслу" со счетом 0:2 и покинул зону Лиги Чемпионов, сообщает NUR.KZ.

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В начале второго тайма центральный защитник "Арсенала" Бен Уайт отправил мяч в свои ворота, а в концовке матча центральный полузащитник хозяев Бруну Гимараэш удвоил преимущество "Ньюкасла".

Перед последним туром АПЛ "Арсенал" занимает пятое место и отстает на два очка от зоны Лиги чемпионов. "Тоттенхэм", который идет четвертом месте, в последнем туре чемпионата Англии сыграет с вылетевшим "Норвичем", а "Арсенал" на своем поле примет "Эвертон", который еще не обеспечил себе прописку в АПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969570-arsenal-proigral-nyukaslu-i-vypal-iz-top-4-apl/