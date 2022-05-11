Футболист "Барселоны" потерял сознание прямо во время матча (видео)

Рональд Араухо. Фото: Sergio Ruiz / Pressinphoto / Icon Sport

Центральный защитник каталонской "Барселоны" Рональд Араухо в матче чемпионата Испании против "Сельты" получил тяжелую травму, сообщает NUR.KZ.

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Инцидент с повреждением футболиста "Барселоны" произошел в ходе второго тайма 36-го тура Ла Лиги против "Сельты".

На 62-й минуте Араухо столкнулся головами со своим партнером по команды Гави. Уругваец сделал несколько шагов и только потом упал на газон, он потерял сознание.

Рональда увезли на машине скорой помощи, которая находилась на поле около пяти минут. У игрока была кислородная маска на лице. В больнице Араухо пришел в сознание

Вместо Араухо на замену вышел француз Клеман Лангле. "Барселона" выиграла матч со счетом 3:1. Дублем в составе каталонцев отметился Обамеянг, еще один гол на счету Мемфиса Депая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968825-futbolist-barselony-poteryal-soznanie-pryamo-vo-vremya-matcha-video/