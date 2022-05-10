Садио Мане поднялся на второе место рейтинга претендентов на "Золотой мяч"

Садио Мане. Фото: James Gill - Danehouse/Getty Images

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский потерял место в тройке фаворитов, уступив третью позицию вингеру "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает GOAL.

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Карим Бензема сохранил лидерство в списке претендентов на "Золотой мяч".

Отметим, что ни Лионель Месси (ПСЖ), ни Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), ранее неоднократно выигрывавшие приз, места в топ-20 так и не получили.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Карим Бензема – "Реал Мадрид";

2. Мохамед Салах – "Ливерпуль";

3. Садио Мане – "Ливерпуль";

4. Роберт Левандовски – "Бавария";

5. Килиан Мбаппе – ПСЖ;

6. Винисиус Жуниор – "Реал Мадрид";

7. Лука Модрич – "Реал Мадрид";

8. Кевин де Брюйне – "Манчестер Сити";

9. Филип Фоден – "Манчестер Сити";

10. Трент Александер-Арнолд – "Ливерпуль".

Напомним, что действующим обладателем приза является аргентинский игрок ПСЖ Лиоенль Месси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968655-sadio-mane-podnyalsya-na-vtoroe-mesto-reytinga-pretendentov-na-zolotoy-myach/