Садио Мане поднялся на второе место рейтинга претендентов на "Золотой мяч"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский потерял место в тройке фаворитов, уступив третью позицию вингеру "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает GOAL.
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Карим Бензема сохранил лидерство в списке претендентов на "Золотой мяч".
Отметим, что ни Лионель Месси (ПСЖ), ни Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), ранее неоднократно выигрывавшие приз, места в топ-20 так и не получили.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Карим Бензема – "Реал Мадрид";
2. Мохамед Салах – "Ливерпуль";
3. Садио Мане – "Ливерпуль";
4. Роберт Левандовски – "Бавария";
5. Килиан Мбаппе – ПСЖ;
6. Винисиус Жуниор – "Реал Мадрид";
7. Лука Модрич – "Реал Мадрид";
8. Кевин де Брюйне – "Манчестер Сити";
9. Филип Фоден – "Манчестер Сити";
10. Трент Александер-Арнолд – "Ливерпуль".
Напомним, что действующим обладателем приза является аргентинский игрок ПСЖ Лиоенль Месси.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968655-sadio-mane-podnyalsya-na-vtoroe-mesto-reytinga-pretendentov-na-zolotoy-myach/