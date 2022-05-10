Лионель Месси станет лицом Саудовской Аравии

Лионель Месси. Фото: instagram.com/leomessi

Известный футболист сборной Аргентины и французского клуба ПСЖ Лионель Месси стал амбассадором Саудовской Аравии, сообщает Arab News.

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Ахмед Аль-Хатеб, министр туризма Саудовской Аравии, прокомментировал приезд футболиста: "Рад приветствовать Лионеля Месси в Саудовской Аравии. Мы рады, что вы познакомитесь с сокровищами Красного моря, посетите Jeddah Season и узнаете о нашей древней истории.Это не первый визит Месси в наше королевство, и он не станет последним!"

Jeddah Season – туристический фестиваль, который проходит в Саудовской Аравии с мая по июнь. В ходе него по всей стране состоятся около 2800 мероприятий.

Напомним, в январе 2021 года сообщалось об отказе Криштиану Роналду от участия в рекламной кампании Саудовской Аравии, за которую португальцу предлагали 6 млн евро в год. Тогда же появилась информация о том, что Месси, еще выступавший за "Барселону", получил аналогичное предложение, но ответа пока не дал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968653-lionel-messi-stanet-litsom-saudovskoy-aravii/