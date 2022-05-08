ПСЖ предложил Мбаппе три варианта нового контракта

Килиан Мбаппе. Фото: LOIC VENANCE/AFP via Getty Images

Руководство ПСЖ предлагает Мбаппе несколько вариантов нового контракта, решающее слово остается за футболистом, сообщает El Pais.

В предложениях ПСЖ соблюдена следующая тенденция: чем длительнее будет срок нового контракта Мбаппе, тем более выгодные финансовые условия клуб готов предоставить Килиану. Так, руководство парижан предложило футболисту три варианта соглашений:

1. Контракт сроком на два года. Подписной бонус — 80 млн евро. Зарплата в первый год — 40 млн евро, во второй год — 50 млн евро.

2. Контракт сроком на три года. Подписной бонус — 130 евро. Зарплата в первый год — 40 млн евро, во второй и третий годы — 50 млн евро.

3. Контракт более чем на три года (срок выбирает сам футболист). Подписной бонус — 200 млн евро. Зарплата в первый год — 40 млн евро, во второй и третий – 50 млн евро, в последующие годы — 60 млн евро.

Напомним, что действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает текущим летом. Мадридский "Реал" заинтересован в услугах футболиста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968546-pszh-predlozhil-mbappe-tri-varianta-novogo-kontrakta/