Поль Погба может перейти в "Манчестер Сити"

Поль Погба. Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не будет продлевать контракт с клубом и может перейти в "Манчестер Сити" в ближайшее трансферное окно, сообщает The Guardian.

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"Горожане" рассматривают возможность подписания полузащитника на правах свободного агента этим летом.

Сам француз готов перейти в "Манчестер Сити", он заинтересован в сотрудничестве с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Испанский тренер считает, что Погба может играть глубже в полузащите, чем сейчас.

"Горожане" готовы предложить Полю контракт на 4 года с возможностью продления на еще один сезон. Вероятно, полузащитнику придется пойти на понижение зарплаты.

В нынешнем сезоне Поль Погба сыграл в чемпионате Англии 20 матчей в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968476-pol-pogba-mozhete-pereyti-v-manchester-siti/