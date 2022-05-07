Абрамович подписал договор о продаже "Челси" за 4 млрд фунтов

Роман Абрамович. Фото: Getty Images/ Alexander Hassenstein - UEFA / Contributor

Российский миллиардер Роман Абрамович подписал договор о продаже футбольного клуба "Челси" консорциуму во главе с американским миллиардером Тоддом Боули, пишет dw.com.

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По данным The Telegraph, сумма сделки составит 4 млрд фунтов стерлингов.

2,5 млрд фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, кроме того, будущие владельцы вложат 1,75 млрд фунтов стерлингов дополнительных инвестиций в развитие клуба - стадион "Стэмфорд Бридж", футбольную академию и женскую команду, говорится в заявлении "Челси".

Прежде чем продажа будет официально завершена, американский инвестор должен получить разрешение от правительства Великобритании и от английской футбольной Премьер-лиги.

Британские власти должны выдать новую лицензию на продажу клуба, поскольку старая истекает 31 мая. Хотя формально сделка еще не завершена, подписание договора - это самый важный этап продажи, отмечают британские СМИ.

Совладелец бейсбольной команды LA Dodgers и основатель Eldridge Industries Тодд Боули станет основным представителем консорциума в "Челси", хотя самый крупный пакет акций, вероятно, будет принадлежать американской частной инвестиционной компании Clearlake Capital, отмечает The Guardian.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968468-abramovich-podpisal-dogovor-o-prodazhe-chelsi-za-4-mlrd-funtov/