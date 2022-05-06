Андрей Карпович возглавил "Актобе"

Андрей Карпович. Фото: Казахстанская федерация футбола

Бывший главный тренер сборной Казахстана и "Кызыл-Жара" Андрей Карпович возглавил футбольный клуб "Актобе", сообщает KazFottball.kz.

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41-летний казахстанский специалист Андрей Карпович стал новым главным тренером "Актобе". Напомним, что с июля 2021 года команду возглавлял Владимир Муханов. Стоит отметить, что россиянин буден ассистентом Карповича.

Андрей Карпович с 2017 по 2018 трудился в системе "Кайрата", после чего с 2019 по 2020 был главным тренером кокшетауского "Окжетпеса".

Последним местом работы казахстанца является петропавловский "Кызыл-Жар", где под его руководством клуб занял 4-ое место, тем самым добыв путевку в Лигу Конференций

Также специалист с марта по апрель нынешнего года исполнял обязанности главного тренера Национальной сборной Казахстана в стыковых матчах с Молдовой, по итогам которых Национальная команда сохранила прописку в дивизионе "C".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968438-andrey-karpovich-vozglavil-aktobe/