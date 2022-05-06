"Айнтрахт Франкфурт" – "Вест Хэм Юнайтед": результаты матча Лиги Европы

ФК "Айнтрахт Франкфурт". Фото: twitter.com/EuropaLeague

Команды "Айнтрахт Франкфурт" и "Вест Хэм Юнайтед" встретились в футбольном поединке 5 мая 2022 года.

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Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды "Айнтрахт Франкфурт".

Подопечные Оливера Глазнера открыли счет на 26 минуте игры. Гол забил Рафаэл Борре.

Финальный счет матча – 1:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968259-ayntraht-frankfurt-vest-hem-yunayted-rezultaty-matcha-ligi-evropy/