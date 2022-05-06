"Марсель" – "Фейеноорд": результаты матча Лиги конференций

ФК "Фейеноорд". Фото: twitter.com/europacnfleague

Команды "Марсель" и "Фейеноорд" встретились в футбольном матче 5 мая 2022 года.

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Матч закончился со счетом 0:0, команды сыграли вничью.

Подопечные Хорхе Сампаоли и Арне Слота достойно защищали свои ворота, благодаря чему за матч никому не удалось забить гол.

По итогам двух встреч (2:3) "Фейеноорд" пробился в финал Лиги конференций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968257-marsel-feyenoord-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/