Карим Бензема повторил рекорд Криштиану Роналду в ЛЧ

Карим Бензема. Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема забил решающий мяч в ворота "Манчестер Сити" и повторил рекорд Криштиану Роналду, сообщает NUR.KZ.

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Гол в ворота "Манчестер Сити" стал десятым в плей-офф Лиги Чемпинов для Карима Бензема. Он повторил рекорд Криштиану Роналду, установленный в 2017 году.

В 1/8 финала француз забил три гола в ворота ПСЖ за десять минут и вывел свою команду в следующую стадию.

В 1/4 финала в первом матче против "Челси" Бензема оформил хет-трик в первом матче, а во втором поединке в дополнительное время забил решающий гол с передачи Винисиуса.

В первом полуфинальном матче против "Манчестер Сити" Карим забил два гола. Сначала замкнул навес Ферлана Менди, а затем паненкой реализовал пенальти. В ответном поединке в овертайме забил решающий мяч и вывел "Реал" в первый финал ЛЧ за четыре года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968065-karim-benzema-povtoril-rekord-krishtianu-ronaldu-v-lch/