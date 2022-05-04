Футболку Диего Марадоны продали за рекордные 8,5 млн евро

Диего Марадона во время матча Аргентины и Англии 22 июня 1986 года. Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Футболку легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны продали на аукционе за рекордные 7,14 млн фунтов стерлингов (около 8,5 млн евро), пишет Чемпионат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

По информации CITY A.M, на продажу была выставлена футболка аргентинца с матча 1/4 финала чемпионата мира 1986 года со сборной Англии (2:1).

В той игре Марадона оформил дубль, забив один из мячей рукой, который позже получил название "рука бога". Стартовая цена футболки составляла €4,98 млн.

Последние 35 лет футболка принадлежала экс-хавбеку сборной Англии Стиву Ходжу. Он обменялся майками с Марадоной после матча. Отмечается, что продажа футболки Марадоны стала рекордной сделкой в истории спортивной атрибутики.

На ЧМ-1986 победу одержала национальная команда Аргентины. Диего Марадона был признан лучшим игроком турнира. 25 ноября 2020 года бывший футболист скончался от остановки сердца. Ему было 60 лет.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968057-futbolku-diego-maradony-prodali-za-rekordnye-85-mln-evro/