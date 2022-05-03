Неймар занял 29 место на турнире по покеру

Жерар Пике и Неймар играют в покер. Фото: Photo by Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Футболист сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар принял участие в покерном турнире с крупным призовым фондом, сообщает GFFN.

Футболист ПСЖ в прошедшие выходные поучаствовал в турнире по безлимитному Техасскому холдему со вступительным взносом 25 000 евро и занял 29-е место среди 75 участников.

Турнир, проходивший в Монако, предполагал право повторного входа со взносом 550 евро. Бразилец воспользовался этим правом, после чего занял 74-е место из 140 участников, закончив выступления в 3 часа ночи по местному времени.

Напомним, что Неймар в 2021 году заявил, что после окончания карьеры футболиста будет чаще участвовать в турнирах по покеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967823-neymar-zanyal-29-mesto-na-turnire-po-pokeru/