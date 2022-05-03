УЕФА признал недействительной заявку России на проведение Евро в 2028 и 2032 году

УЕФА. Фото: Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Исполнительный комитет УЕФА не принял заявку России на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 году, сообщает официальный сайт организации.

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Исполнительный комитет УЕФА объявил, что заявки Российского футбольного союза на проведение Евро-2028 и Евро-2032 признаны недействительными в соответствии со статьей 16.02 регламента о подаче заявок на финалы и финальные стадии турниров УЕФА.

Она гласит: "Каждая сторона, подавшая заявку, должна действовать таким образом, чтобы не причинять потенциальный ущерб репутации УЕФА, финала или финальной стадии турнира УЕФА, другого претендента (или сотруднику, офицеру или представителю вышеперечисленных), заявочного процесса или европейского футбола".

Более того, "команде организатора автоматически гарантируется место в финальной стадии".

Учитывая неопределенность, когда дисквалификация с российских команд будет снята, принятие заявки РФС шло бы в разрез с решением исполкома УЕФА от 28 февраля 2022 года, отстранившего до последующих распоряжений все российские команды от участия в турнирах УЕФА для сборных и клубов.

Напомним, что российские футбольные клубы отстранены от участия в еврокубках в следующем сезоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967815-uefa-priznal-nedeystvitelnoy-zayavku-rossii-na-provedenie-evro-v-2028-i-2032-godu/