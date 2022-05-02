Массовая потасовка на матче чемпионата Казахстана по футзалу произошла в Актау (видео)

Кадр из видео: instagram.com/futsalkazakhstan

Опубликовано видео потасовки на матче чемпионата Казахстана по футзалу в Актау. Конфликт произошел между игроками команд "Каспий" и "Атырау".

Ролик появился в Instagram-паблике futsalkazakhstan. Автор публикации выразил надежду, что подобные инциденты больше не повторятся.

Как пишет KazFootball.kz, ситуация на площадке стала накаляться к 32-й минуте игры, когда на табло был счет 1:2 в пользу гостей.

Сначала за грубую игру получил предупреждение Нурабек Кабылбаев из "Каспия", после - Витиньо из "Атырау" за неспортивное поведение. Затем действия перешли за площадку, и желтых карточек удостоились администратор "Каспия" Нуржан Султангазиев и главный тренер гостей Жаксылык Байсариев, сообщает издание.

Отмечается, что матч был прерван на 30 минут.

Администрацию "Каспия" обвинили в неспортивном поведении. По информации издания, они провоцировали на противоправные действия болельщиков в отношении соперников и официальных лиц матча.

Сообщается, что на футбольный клуб могут наложить серьезные санкции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967668-massovaya-potasovka-na-matche-chempionata-kazahstana-po-futzalu-proizoshla-v-aktau-video/