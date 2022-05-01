"Реал" досрочно стал чемпионом Испании по футболу

ФК "Реал Мадрид". Фото: twitter.com/realmadrid

Мадридский "Реал" разгромил "Эспаньол" в рамках 34-го тура и тем самым досрочно стал чемпионом Испании по футболу, передает NUR.KZ.

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Встреча, которая прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Родриго, еще по голу забили Марко Асенсио и Карим Бензема.

Тем самым подопечные Карло Анчелотти оформили досрочное чемпионство за четыре тура до конца чемпионата. Для мадридского клуба это уже 35-й трофей в истории.

Также итальянский специалист стал первым тренером в истории, взявшим чемпионство во всех ТОП-5 лигах Европы. Ранее Анчелотти побеждал в Италии, Германии, Англии и Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967615-real-dosrochno-stal-chempionom-ispanii-po-futbolu/