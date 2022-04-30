"Бавария" может купить Ромелу Лукаку вместо Роберта Левандовского

Ромелу Лукаку. Фото: football-italia.net

Нападающий "Челси" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Bayern&Germany.

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Подписать бельгийца хотела бы "Бавария", которая следит за ним с момента его перехода в "Эвертон".

Отмечается, что шансы на заключение сделки не столь велики из-за стоимости футболиста и высоких запросов по зарплате, однако если Роберт Левандовский покинет мюнхенский клуб, то "Бавария" хотела бы видеть в команде Лукаку.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард забил 5 голов за 23 игры в чемпионате Англии.

Напомним. что Роберт Левандовский может покинуть "Баварию" и перейти в "Барселону" за 40 млн евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967577-bavariya-mozhet-kupit-romelu-lukaku-vmesto-roberta-levandovskogo/