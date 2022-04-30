Лука Модрич продлит контракт с "Реалом"

Лука Модрич. Фото: twitter.com/ChampionsLeague/

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич договорился о продлении контракта с руководством "сливочных", сообщает AS.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Стороны договорились о соглашении до 2023 года с возможностью продления на еще один год.

Кроме того, хорвату предложена возможность войти в спортивную структуру по окончании карьеры игрока.

36-летний футболист мечтает завершить карьеру в «Реале». По этой причине он продолжает активно поддерживать себя в форме, чтобы соответствовать уровню клуба.

Напомним, что действующий контракт хорвата истекающим текущим летом. В нынешнем сезоне хорват является одним из лучших игроков "Реала".

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967567-luka-modrich-prodlit-kontrakt-s-realom/