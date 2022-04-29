Мохаммед Салах признан игроком года в Англии по версии журналистов

Мохаммед Салах. Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах был признан лучшим игроком года версии Ассоциации футбольных журналистов, сообщает сайт организации.

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Форвард набрал 48% голосов, опередив Кевина де Брюйне из "Манчестер Сити" и Деклана Райса из "Вест Хэма".

Лучшей футболисткой года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов признана нападающая футбольного клуба "Челси" Сэм Керр.

Салах выиграл эту награду во второй раз – первую он получил в 2018 году.

В 31 матче нынешнего сезона чемпионата Англии египтянин забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.

Напомним, что "Ливерпуль" - единственная команда, которая может выиграть все возможные трофеи в нынешнем сезоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967485-mohammed-salah-priznan-igrokom-goda-v-anglii-po-versii-zhurnalistov/