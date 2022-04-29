"Исключительно мое решение": Андрей Карпович покинул ФК "Кызыл-Жар"

41-летний казахстанский специалист Андрей Карпович ушел с должности главного тренера футбольного клуба "Кызыл-Жар" из Петропавловска, передает NUR.KZ.
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О своем уходе Андрей Карпович сообщил на своей странице в Instagram.
"Друзья, я принял для себя это решение – добровольно покидаю пост главного тренера "Кызыл-Жара". Делаю это с тяжелым сердцем, но полагаю, что это правильное решение.
Прошлый сезон получился для нас великолепным и интересным. Мы завоевали право представлять Казахстан в Лиге конференций. И я очень надеюсь и верю, что ребята сделают это достойно. Это очень хорошая и сильная команда, она способна на многое, ей лишь необходима удача. Возможно, мой уход снова повернет ее к "Кызыл-Жару" лицом.
Я еще раз хочу акцентировать общее внимание на том, что это исключительно моё решение. Мы расстаемся с руководством клуба друзьями. И я благодарен всем за это потрясающее время – руководству, акимату, игрокам, персоналу, тренерскому штабу и болельщикам! Знаю, что всегда буду болеть за "Кызыл-Жар". Всем большой рахмет!", - написал Андрей.
Напомним, что Карпович тренировал "Кызыл-Жар" с января 2021 года. Под его руководством петропавловский клуб занял 4-е место в чемпионате Казахстана-2021 и добыл путевку в Лигу конференций.
На данный момент команда с шестью очками после восьми туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967459-isklyuchitelno-moe-reshenie-andrey-karpovich-pokinul-fk-kyzyl-zhar/