"Лестер Сити" – "Рома": результаты матча Лиги конференций

ФК "Лестер Сити". Фото: twitter.com/LCFC

Команды "Лестер Сити" и "Рома" встретились в футбольном матче 28 апреля 2022.

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Матч закончился со счетом 1:1, команды сыграли вничью.

Подопечные Жозе Моуринью открыли счет на 15 минуте игры. Гол забил Лоренцо Пеллегрини.

Далее матч проходил под диктовку команды "Лестер Сити", и на 67 минуте Джанлука Манчини забил автогол, тем самым сравняв счет.

Финальный счет матча – 1:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967319-lester-siti-roma-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/