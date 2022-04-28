Садио Мане: Играть и тренироваться в Рамадан нелегко

Садио Мане. Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Полузащитник английского "Ливерпуля" Садио Мане рассказал о сложностях футболистов, которые держат пост в Рамадан, сообщает Goal.com.

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"Все непросто, потому что играть и тренироваться, соблюдая Рамадан, совсем нелегко. Но до его начала мы поговорили с капитаном и тренером и спросили, можем ли мы поменять расписание. Мы тренируемся по утрам. Нам так легче. Если ты потренировался утром, то затем у тебя есть время на отдых.

Если бы все было не так, то нам было бы сложно. Тяжело тренироваться около двух-трех часов во время Рамадана. Тренер дал согласие, и это упростило ситуацию. Мы стараемся показывать максимум.

В день матча все организовано по-особенному, но во время Рамадана это сложно. «Ливерпуль» попытался упростить нам жизнь. Мы пообщались с нашим нутриционистом, и она во многом нам помогла", - заявил сенегальский футболист.

Напомним, что во время Рамадана не разрешается есть или пить от восхода до заката. При этом профессиональным спортсменам разрешается поститься в другое время до следующего Рамадана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967119-sadio-mane-igrat-i-trenirovatsya-v-ramadan-nelegko/