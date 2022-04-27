Вирджил Ван Дейк - лучший центральный защитник мира

Вирджил Ван Дейк. Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк в этом сезоне играет ключевую роль в команде Юргена Клоппа и благодаря его игре мерсисайдцы могут выиграть все возможные трофеи в нынешнем сезоне.

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Ван Дейк в этом розыгрыше плей-офф Лиги Чемпионов не сыграл в одном матче и в этом поединке мерсисайдцы пропустили три гола. В трех других матчах англичане пропустили всего два мяча. Голландец является системообразующим игроком команды Клоппа и без него красные пропускают намного больше. Ван Дейк также является третьим капитаном команды и лидером "Ливерпуля".

Ван Дейк - капитан национальной сборной. Нидерланды на прошедшем чемпионате Европы неожиданно вылетели в 1/8 финала. Многие эксперты отмечали, что отсутствие Вирджила сыграло ключевую роль в провальном выступлении "оранжевых".

Голландец несмотря на то, что играет на позиции центрального защитника очень много забивает. За все время выступления за "Ливерпуль" Ван Дейк забил 13 голов в чемпионате Англии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966936-virdzhil-van-deyk-luchshiy-tsentralnyy-zaschitnik-mira/