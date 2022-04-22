Поль Погба летом покинет "Манчестер Юнайтед"

Поль Погба. Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не будет продлевать контракт с клубом и покинет команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Француз был недоволен поведением болельщиков во время матча 33 тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Норвичем". Полузащитник был заменен на 74 минуте матча, а фанаты "красных дьяволов" освистывали игрока и выкрикивали оскорбления в его адрес. Погба не исключает, что останется в АПЛ.

Из-за травмы хавбек был заменен на 10 минуте перенесенного матча 30 тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:4). Медицинский штаб оценит степень серьезности повреждения, однако не исключено, что эта игра стала последней для Погба в составе "Юнайтед". Клубу осталось провести шесть матчей до конца сезона.

Напомним, что Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 из итальянского "Ювентуса" за 110 млн евро. Эти и другие новости футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966239-pol-pogba-letom-pokinet-manchester-yunayted/