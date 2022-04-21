"Арсенал" на выезде победил "Челси"

ФК "Арсенал". Фото: twitter.com/Arsenal

Лондонский "Арсенал" добыл важную победу над "Челси" в перенесенном матче 25-го тура английской Премьер-лиги, передает NUR.KZ.

Встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 2:4 в пользу "канониров".

В составе победителей дублем отметился Эдди Нкетия, по разу отличились Эмиль Смит-Роу и Букайо Сака (с пенальти).

У "Челси" голы забивали Тимо Вернер и Сесар Аспиликуэта.

Благодаря этой победе "Арсенал" сравнялся по набранным очкам с идущим на четвертом месте "Тоттенхэмом" (у обеих команд по 57 очков). "Челси" после 32 туров с 62 очками занимает третье место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966124-arsenal-na-vyezde-pobedil-chelsi/