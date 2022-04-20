"Бавария" готова продать Роберта Левандовского

Роберт Левандовский. Фото: Alex Grimm/Getty Images

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает Bayern&Germany.

В этом месяце "Бавария" проведет переговоры с Пини Захави, агентом форварда. Мюнхенцы не исключают продажи поляка этим летом. Клуб хочет получить за Левандовского минимум 40 млн евро. Пини Захави уверен, что "Барселона" и "ПСЖ" готовы заплатить эту сумму.

Ранее сообщалось, что Левандовский готов перейти в "Барселону", а жена игрока заявила, что начала изучать испанский язык.

Напомним, что Роберт Левандовский перешел в "Баварию" из дортмундской "Боруссии" летом 2014 года на правах свободного агента. За восемь лет поляк в составе мюнхенского клуба выиграл все возможные трофеи.

Другие интересные новости казахстанского и мирового спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965985-bavariya-gotova-prodat-roberta-levandovskogo/